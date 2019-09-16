В Тернопольской области на предприятии по производству подсолнечного масла произошел крупный пожар. Об этом накануне сообщило ГСЧС.

"15 сентября в 8 часов 25 минут в селе Великий Глубочек Тернопольского района в производственно-складском здании (производство и хранение подсолнечного масла) ЧП Синдецька В.Б. возник пожар", – говорится в сообщении.

С огнем боролись 27 человек и семь единиц техники. Уже в 11:30 подразделения ГСЧС ликвидировали пожар.

"В результате пожара частично повреждено производственно-складское здание на площади 500 кв. м и уничтожен один кубометр масла, которое хранилось в пластиковой емкости", – добавили в ведомстве.

В результате пожара жертв и пострадавших нет. Причина возгорания и сумма ущерба устанавливаются.

Cмотрите фотогалерею: На Тернопольщине горело предприятие по производству подсолнечного масла

Накануне стало известно, что в Одесской области пятилетний мальчик сгорел в стоге сена. Он играл с зажигалкой, в результате произошло возгорание.

Также сообщалось, что в киевском Гидропарке сгорел пляжный комплекс Bora Bora Beach Club. Никто не пострадал.

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Источник: korrespondent.net