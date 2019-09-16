В Индии перевернулась лодка с туристами: 12 жертв

По меньшей мере 12 человек утонули и еще более 30 считаются пропавшими без вести в результате опрокидывания моторной лодки с туристами на реке Годавари в штате Андхра-Прадеш. Об этом сообщает газета Times of India в понедельник, 16 сентября.

Отмечается, что трагедия произошла в районе деревни Девипатнам. Всего на борту судна находились более 60 человек, порядка 20 из них спасены.

К поиску пропавших привлечены спасатели и вертолеты. Перевернувшаяся лодка принадлежала местному туристическому департаменту.

13 сентября на озере в штате Мадхъя-Прадеш во время религиозного праздника перевернулась лодка, в результате 11 человек погибли.

Ранее в Индии во время шторма погибли 15 моряков. Их тела вынесло на берег моря. Еще двое числились пропавшими без вести.

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Источник: korrespondent.net