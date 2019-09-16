В Черновицкой области разоблачили двух офицеров из числа руководства отдела пограничной службы Красноильск местного пограничного отряда. Они получали взятки за незаконное перемещение сигарет через государственную границу в Румынию, сообщает Госпогранслужба в понедельник, 16 сентября.

"Военнослужащих задержали 14 сентября во время проведенных оперативных и следственных мероприятий отделом внутренней и собственной безопасности по Черновицкому пограничному отряду Управления внутренней и собственной безопасности Запад Госпогранслужбы совместно со следователями ТУ ГБР в Хмельницком под процессуальным руководством военной прокуратуры Черновицкого гарнизона", – говорится в сообщении.

Одновременно в городах Сторожинец и Черновцы межведомственная группа задержала этих военнослужащих при получении от подчиненного взятки в размере 1500 евро и передачи военнослужащему 900 евро за указанное содействие контрабандной деятельности.

Взятку изъяли следователи ГБР, задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом и предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ст.368 и ст.369 УК Украины). Они помещены в изолятор временного содержания до избрания судом меры пресечения.

Отмечается, что благодаря проведенным мероприятиям удалось разоблачить не только нечистых на руку пограничников, но и схему, по которой сигареты переправляли через границу на одном из пограничных участков Буковины.

Cмотрите фотогалерею: На Буковине задержаны два пограничника за взятки за контрабанду сигарет

Ранее в Одесской области сотрудники СБУ разоблачили на взятках группу пограничников и таможенников. Было установлено, что в среднем "такса" составляла от 300 долларов представителю каждого ведомства за беспрепятственное перемещение товаров через границу.

Также сообщалось, что подполковник Лисичанского погранотряда Госпогранслужбы был задержан за получение взятки в 71 тыс. гривен.

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Источник: korrespondent.net