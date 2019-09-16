Кинопремьеры недели: "К звездам" и "Рэмбо 5"

Фантастический триллер “К звездам” с Брэдом Питтом в главной роли, фантастическую ленту украинского режиссере Анатолия Матешко “Фокстер и Макс”, боевик “Рэмбо 5: Последняя кровь” с Сильвестром Сталлоне в главной роли, политический триллер “Опасные секреты” и документальный фильм Рона Ховарда “Паваротти” о гениальном оперном исполнителе.

К звездам

К звездам / фото: youtube.com

Жанр: фантастический триллер

Режиссер: Джеймс Грей

Актеры: Брэд Питт, Томми Ли Джонс, Рут Негга

Премьера фильма состоялась две недели назад на Венецианском кинофестивале. Брэд Питт исполняет роль инженера-астронавта армейского корпуса США Роя Макбрайда. Рой - известная личность в NASA, поскольку отлично владеет собой, умеет контролировать эмоции. Пульс астронавта никогда не превышает 80 ударов в минуту.

Его задание - разузнать больше о странных выбросах антиматерии. В результате одного из таких выбросов, разрушается антенна для поиска внеземной жизни на орбите и Рой едва не погибает. Он знает, что 16 лет назад при аналогичных обстоятельствах пропал без вести его отец - Клиффорд. Исследователь отправился с секретной миссией на поиски внеземной жизни и исчез. Рой понимает, что его отец жив, и отправляется на его поиски. Ему удастся посетить Луну, Марс и Нептун.

Фокстер и Макс

Фокстер и Макс / фото: youtube.com

Жанр: приключения

Режиссер: Анатолий Матешко

Актеры: Богдан Козий, Виталия Турчин, Анастасия Матешко

В руки к 12-летнему школьнику Максу попадает баллончик с нано-красками. Он находит их под мостом, где теперь решает жить после побега из дому. Паренек рисует собаку, и неожиданно, пес оживает. Теперь у Макса новый друг-наноробот, у которого масса суперспособностей. Про разработку Макса узнает очень опасный преступник, который открывает на ребенка и Фокстера сезон охоты. Чтобы справиться с нависшей угрозой, парню необходимо проявить смекалку, в чем ему помогут новые друзья.

На съемки фильма потратили 40 млн.грн., 90% из той суммы - из государственного бюджета. Сценарий к фильму стал победителем 8-го конкурсного отбора кинопроектов Госкино.

Рэмбо 5: Последняя кровь

Рэмбо 5: Последняя кровь / фото: youtube.com

Жанр: боевик

Режиссер: Адриан Грюнберг

Актеры: Сильвестр Сталлоне, Оскар Хаэнада, Пас Вега, Хоакин Косио

Над пятым фильмом о Джоне Рэмбо работали более десяти лет. По сюжету бывший военный живет в Аризоне на ранчо у своего отца, где занимается обучением лошадей. Но психологически Рэмбо не восстановился, у него прогрессирует посттравматический синдром. Свободное время он проводит в баре, а ближайшей подругой считает Марию, которая помогает ему следить за порядком на ранчо. Джон симпатизирует и ее внучке, Габриэле, которой заменил отца.

Однажды Габриэла отправляется в Мексику, чтобы отыскать давно сбежавшего родителя и пропадает. Рэмбо не остается ничего другого, как поехать на поиски пропавшей. Ему будет помогать журналистка Кармен. Героям предстоит бороться с преступным синдикатом, который занимается сексторговлей, взявшись при этом за оружие.

Опасные секреты

Опасные секреты / фото: youtube.com

Жанр: политический триллер

Режиссер: Адриан Грюнберг

Актеры: Кира Найтли, Мэттью Гуд, Ральф Файнс

Реальная история о политических махинациях. В центре сюжета переводчица в британской разведки Кэтрин Тереза Ган. Однажды она получает электронное письмо от Агентства нацбезопасности США. Согласно инструкций, необходимо следить за членами Совета безопасности ООН с целью сбора компромата. События происходят в 2003 году, до вторжения США в Ирак, которое происходило при поддержке Великобритании.

Шпионаж был необходим для того, чтобы методом шантажа получить необходимые голоса в поддержку иракской кампании. Ган принимает решение помешать начаться незаконному кровопролитию и выдает информацию репортеру The London Observer - Мартину Брайту. За это ее арестовывают и предъявляют обвинение в государственной измене.

Паваротти

Паваротти / фото: youtube.com

Жанр: документальный

Режиссер: Рон Ховард

Документальная лента знаменитого американского режиссера и продюсера, двукратного обладателя “Оскара” Рона Ховарда. В фильме рассказывается, как сыну простого пекаря удалось стать величайшим тенором современности.

Паваротти собирал до полумиллиона зрителей в одном месте, вошел в книгу рекордов Гиннеса. Лучано Паваротти даже после смерти символизирует не достигнутую высоту не только в искусстве, но и в стремлении сделать жизнь людей во всем мире лучше.

Источник: korrespondent.net