В Африке утонуло судно: пропали более 30 человек

В Демократической Республике Конго на реке Конго перевернулась лодка с пассажирами, в результате чего 34 человека пропали без вести, сообщает BBC.

“Из примерно 102 пассажиров 76 человек были спасены", - сообщили в полиции.

Отмечается, что китобойное судно с пассажирами и грузом вышло из провинции Май-Ндомбе на северо-западе Конго и направлялось в Киншасу. Трагедия произошла возле коммуны Малуку.

Причина аварии пока не известна, но следствие предполагает, что у пассажиров вряд ли были спасательные жилеты.

Как сообщается, в Республике Конго часто случаются аварии на водных путях из-за немаркированных водных путей, перегрузки и ветхого состояния судов.

В Конго лодки часто используются как средство передвижения, поскольку дорожная сеть находится в плохом состоянии.

Как сообщалось, на прошлой неделе в ДР Конго сошел с рельсов поезд, в результате чего погибли 15 человек.

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Источник: korrespondent.net