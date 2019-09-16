Трамп: США в боеготовности из-за атаки на саудитов

Президент США Дональд Трамп заявил о боевой готовности после атаки на саудовские нефтяные объекты. Об этом он написал в Twitter.

"Добыча нефти в Саудовской Аравии подверглась нападению. Есть основания полагать, что мы знаем виновного, находимся в боевой готовности в зависимости от проверки, но ждем от Королевства информации о том, кто, по их мнению, совершил атаку, и на каких условиях мы будем действовать!" - заявил он.

Как сообщалось, в ночь на 14 сентября на востоке Саудовской Аравии хуситы нанесли удар из беспилотников по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов.

Из-за нападения производство нефти в Саудовской Аравии снизилось на 5 млн баррелей в день. Это составляет почти половину всего текущего объема нефтяной добычи страны.

В связи с этим Трамп приказал выделить нефть из резервов США для стабилизации ситуации на нефтяном рынке. Тем не менее, стоимость нефти взлетела более чем на 10%.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net