Военные сообщили детали операции по вывозу Цемаха

При вывозе фигуранта дела о катастрофе МН17, боевика Владимира Цемаха из неподконтрольного Донбасса сепаратисты получили приказ на его ликвидацию вместе с украинскими разведчиками. Об этом говорится в сюжете ТСН. Тиждень.

"Был перехват, и нам сообщили, что нашу машину "скорой помощи" - на уничтожение. Именно в это время вывозили взятого в плен Цемаха. У них был приказ уничтожить его вместе с нами", - отметил член экипажа парамедиков Андрей Нечипорук.

Именно эта бригада приводила в чувство накачанного транквилизаторами, а теперь уже подозреваемого в организации атаки на малайзийский Boeing.

"Когда мы сняли с него мешок, я понял, что это не простой человек, потому он моментально все, что было вокруг, всю зону ответственности на КСП, он все себе срисовал", - рассказал парамедик экипажа Степан Сирак.

По его словам, Цемах был в тот момент "не совсем в адекватном состоянии".

"Он был не совсем в адекватном состоянии, у него какое-то кровотечение незначительное было, и я его на украинском спросил: "Какое у вас нормальное давление?". Он меня не понял, и тогда я спросил на русском: "Какое у вас давление нормальное?" Он сказал "Я не знаю, я не знаю". Такое у него состояние было", - уточнил Сирак.

В операции по переправке Цемаха на подконтрольную Украине территорию задействовали несколько подразделений. "Идти к своим решили в Марьинке. Ценную добычу должна была встретить армейская разведка. Группу разведчиков вел "киборг" Александр Колодяжный (подорвался на противопехотной мине и погиб, - ред.)", - отмечается в сообщении.

"Вся Европа понимает, что он ценный свидетель, так его отправят к Мотороле с Кобзоном, скажем так, или он будет где-то перепрятан теперь надежно", - отмечает Сирак.

Ранее сообщалось, что обменяный РФ Цемах вернулся на Донбасс. Дочь участника обмена между Россией и Украиной Владимира Цемаха подтвердила что ее отец вернулся в "ДНР".

Напомним, что 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. России вернули, в частности, Владимира Цемаха. Президент Зеленский и глава СБУ Иван Баканов заявили, что Цемах был допрошен, и из-за него мог сорваться обмен между Украиной и РФ.

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Источник: korrespondent.net