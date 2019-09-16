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16. 09. 2019

В Киевской области выгорело 30 гектаров поля с соей

В Киевской области в результате пожара на поле общей площадью 55 гектаров выгорело 30 га с соей. Об этом сообщает ГСЧС в понедельник, 16 сентября.

"15 сентября в 17:37 на пункт связи 7-Государственной пожарно-спасательной части города Сквира поступило сообщение о том, что в овраге возле села Кривошеинцы горит травяной настил. По прибытию спасателей на место было установлено, что огонь с горящего травяного настила перешел на поле сои общей площадью 55 га", – говорится в сообщении.

Пожар был локализован в 19:00 и ликвидирован в 19:10. В результате пожара огнем было уничтожено 1,5 га травяного настила и 30 га сои на поле.

На месте пожара работало пять человек личного состава и одна единица техники.

Напомним, ранее в Гадячском районе Полтавской области произошел пожар на поле кукурузы площадью 2,5 тысяч гектаров. Тогда сгорели 90 га посевов.

Также стало известно о крупном пожаре по поле ячменя в Харьковской области. Тогда сгорели 23 га посевов и 20 га стерни.

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Источник: korrespondent.net
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