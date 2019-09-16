Супрун о нападении на нее и мужа во время работы в МОЗ

Бывшая и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что во время работы в министерстве получала сообщения с угрозами, также на нее с мужем напали на улице, передает Украинская правда.

По ее словам, это произошло после увольнения Екатерины Амосовой с должности ректора медуниверситета им. Богомольца.

"На заседании Кабмина после того, как Екатерину Амосову уволили, я, три министра и премьер получили смс-ки с угрозами за то, что не вернули ее на должность. Мой муж получал такие смс–ки. На нас напала тусовка людей, моего мужа физически избили... Когда мы пошли в СБУ и об этом рассказали, нам сказали, что это люди мужа Амосовой и в СБУ уже знают, как они работают. Что банде молодых людей доплачивают за то, что они так ходят и на кого-то "случайно" нападают", - заявила Супрун.

Она рассказала, что такое случилось с ней и мужем дважды. Им хотели дать охрану, но пара отказалась:

"Это ограничивает нас, поэтому мы говорили: "Нет". Это их (коррупционеров, – ред.) цель – запугать. Марко знает, что вместо того, чтобы это меня запугало, я более упорно это делала. Потому что это неправильно, как они обращаются с людьми", - отметила Супрун.

Экс-глава Минздрава добавила, что уволить ректоров Одесского медуниверситета и Национального медицинского университета имени Александра Богомольца также "было трудно".

Как сообщалось, в среду, 4 сентября, правительство приняло решение уволить Виталия Кличко с должности главы КГГА, а Ульяну Супрун с должности и.о. Минздрава.

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Источник: korrespondent.net