Лента RSS
Подписаться на ленту
16 сентября 2019, понедельник, 10:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,28
16. 09. 2019

Супрун о нападении на нее и мужа во время работы в МОЗ

Бывшая и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что во время работы в министерстве получала сообщения с угрозами, также на нее с мужем напали на улице, передает Украинская правда.

По ее словам, это произошло после увольнения Екатерины Амосовой с должности ректора медуниверситета им. Богомольца.

"На заседании Кабмина после того, как Екатерину Амосову уволили, я, три министра и премьер получили смс-ки с угрозами за то, что не вернули ее на должность. Мой муж получал такие смс–ки. На нас напала тусовка людей, моего мужа физически избили... Когда мы пошли в СБУ и об этом рассказали, нам сказали, что это люди мужа Амосовой и в СБУ уже знают, как они работают. Что банде молодых людей доплачивают за то, что они так ходят и на кого-то "случайно" нападают", - заявила Супрун.

Она рассказала, что такое случилось с ней и мужем дважды. Им хотели дать охрану, но пара отказалась:

"Это ограничивает нас, поэтому мы говорили: "Нет". Это их (коррупционеров, – ред.) цель – запугать. Марко знает, что вместо того, чтобы это меня запугало, я более упорно это делала. Потому что это неправильно, как они обращаются с людьми", - отметила Супрун.

Экс-глава Минздрава добавила, что уволить ректоров Одесского медуниверситета и Национального медицинского университета имени Александра Богомольца также "было трудно".

Как сообщалось, в среду, 4 сентября, правительство приняло решение уволить Виталия Кличко с должности главы КГГА, а Ульяну Супрун с должности и.о. Минздрава. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, мой муж Лёва таки случайно проглотил нурофен! Шо делать?
- Не суетитесь вы так! Сделайте ему таки теперь головную боль - не пропадать же таблэтке!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.