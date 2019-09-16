Волкер оценил выдачу Цемаха России

Значимость фигуранта дела о катастрофе Боинга МН17 Владимира Цемаха, который был передан России в рамках обмена, преувеличена. Об этом он сказал в интервью ТСН спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Он считает, что цена этого обмена для Украины была не настолько высокой, как об этом говорят.

"Важно было вернуть других политических заключенных, включительно с Сенцовым. Все это важно. Не думаю, что мы бы узнали что-то новое от подозреваемого в атаке на МН17, кроме того, что мы уже знаем. Поэтому, не думаю, что цена была настолько высокой, как об этом говорят. В то же время, важно освободить пленных из России. Очень важно. Поэтому, считаю, обе страны сделали шаг вперед, и, я надеюсь теперь, чтобы придать дальнейший импульс, надо провести еще обмены. Должны быть освобождены все заложники на Донбассе", – сказал Волкер.

По его словам, должен быть прогресс в прекращении огня, дальнейшем разведении сил. "Это шаги, на которые Россия не хочет идти. Но обмен может способствовать определенным возможностям для этого", – сказал Волкер.

Отвечая на вопрос, есть ли шанс поменять всех пленных до конца года, Волкер сказал: "Знаете, это зависит от обстоятельств. Думаю, чем больше людей освободят, тем лучше. Должно быть предложение обменять "всех на всех", но могут быть проблемы с определением. Россия распространяет свою трактовку пленных на тех, кто задержан в ходе конфликта, и на тех, кто арестован по разным причинам в других местах".

Волкер добавил, что сроки должны быть согласованы, определены и ограничены. "И я говорил, что при наличии желания России это возможно. Я знаю, что такое желание есть у украинской стороны. Да теперь еще Россия должна это продемонстрировать", – подчеркнул американский дипломат.

Ранее сообщалось, что Владимир Цемах вернулся на Донбасс. Его дочь подтвердила, что ее отец уже в "ДНР".

Напомним, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. России вернули, в частности, Владимира Цемаха. Президент Зеленский и глава СБУ Иван Баканов заявили, что Цемах был допрошен, и из-за него мог сорваться обмен между Украиной и РФ.

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Источник: korrespondent.net