На Львовщине стартовали учения Rapid Trident-2019

В Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области начались учения Rapid Trident-2019, сообщает 112 Украина в понедельник, 16 сентября.
Учения продлятся две недели на разных участках Яворовского полигона. В них принимают участие более 3 тысяч украинских военных. Большинство из них – представители горно-штурмовой бригады Сухопутных войск ВСУ, также большинство военных имеют опыт в зоне АТО и ООС.
С украинскими военными будут учиться примерно 500 военнослужащих из 13 стран-участниц НАТО - США, Канада, Болгария, Грузия, Италия, Литва, Молдова, Польша, Румыния, Германия, Дания, Турция и Великобритания.
В рамках учений будут использовать систему имитационного моделирования, которое позволяет моделировать действия подразделений и противника в виртуальном пространстве в режиме реального времени.
Также к учениям привлечены 600 единиц автомобилей и бронетехники, 4 вертолета Ми-8, с помощью которых будут осуществлять медицинскую эвакуацию и высадку десанта.
Обучения, целью которого является отработка совместных действий в составе миротворческих коалиционных сил, продлится до 28 сентября.
Напомним, подготовка к учениям Rapid Trident-2019 началась еще в январе. Во Львовской области на Яворовском полигоне прошла начальная конференция, в ходе которой обсуждались и планировались базовые принципы и положения маневров.
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Источник: korrespondent.net
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