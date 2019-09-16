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16. 09. 2019

Контрразведка разоблачила миллионные хищения на Харьковском авиапредприятии

В Харьковской области контрразведчики обнаружили факт нанесения миллионных убытков Харьковскому государственному авиационному производственному предприятию. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным спецслужбы, бывший первый заместитель руководителя Харьковского авиапредприятия, что входит в сферу управления Государственного концерна “Укроборонпром”, незаконно заключил договор добровольного страхования имущества завода. Своими действиями он нарушил действующее законодательство, которое позволяет юридическим лицам тратить на страхование только определенный процент от прибыли, которой у предприятия на то время не было.

Установлено, что в результате противоправных действий чиновника государству причинен материальный ущерб на сумму более 5,5 миллиона гривен.

По материалам СБУ, экс-заместителю директора Харьковского авиапредприятия сообщено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Ранее сообщалось, что чиновники Харьковского бронезавода разворовали почти 10 миллионов. Экс-директору Харьковского бронетанкового завода и его заму сообщили о подозрении в растрате.

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Источник: korrespondent.net
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