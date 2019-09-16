Премьер Пакистана допустил возможность ядерной войны с Индией

Территориальный спор Пакистана с Индией относительно Кашмира может перерасти в ядерную войну. Об этом сказал премьер-министр Пакистана Имран Хан, сообщила накануне газета The Telegraph.

"Я против войны, но когда две ядерные державы сражаются, есть вероятность перехода к ядерной войне", – сказал премьер.

На вопрос, разделяет ли он мнение главы МИД Пакистана о том, что ситуация может спровоцировать ядерную войну, премьер-министр сказал: "Абсолютно".

Имран Хан также добавил, что разочарован международной реакцией на решение индийского премьера Нарендры Моди отменить самоуправление в индийском Кашмире и обвинил Индию "в геноциде".

Напомним, 5 августа правительство Индии решило лишить штат Джамму и Кашмир особого статуса, что привело к резкому обострению отношений с Пакистаном. Правительство страны начало переброску тысячи военных в этот регион.

В ответ на это Пакистан понизил уровень дипотношений с Индией. Также комитет нацбезопасности Пакистана постановил пересмотреть все двусторонние договоренности с Индией.

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Источник: korrespondent.net