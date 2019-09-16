Линию фронта посетили главы Минобороны и Генштаба

Район проведения Операции Объединенных сил посетили министр обороны Андрей Загороднюк и глава Генштаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в понедельник, 16 сентября.

В Донецкой области командующий Объединенных сил Владимир Кравченко ознакомил делегацию с ситуацией в районе проведения операции, а также в общем, в регионе.

Кравченко подчеркнул, что объявленное с 21 июля перемирие "имело положительные последствия" исключительно на начальном этапе.

"В первые дни количество вражеских обстрелов действительно уменьшилась почти в два раза. Однако, уже в августе мы начали фиксировать постепенное увеличение количества вражеских обстрелов наших позиций в сутки, в отдельных случаях, до 20 и более. Всего с объявления "хлебного" перемирия враг обстреливал наши позиции более 500 раз, из них 80 - из запрещенного вооружения", - отметил он.

Также Кравченко добавил, что факты нарушений режима прекращения огня сепаратистами свидетельствуют об их провокационном характере и попытках вызвать ответный огонь.

Загороднюк ознакомился со структурой, задачами, которые стоят перед личным составом подразделений ООС. Он также обсудил с главами Донецкой и Луганской ОГА актуальные вопросы, требующие немедленного решения.

"В течение пребывания в районе проведения ООС Загороднюк, Хомчак и Кравченко посетили около десятка передовых позиций подразделений вдоль всей линии соприкосновения", - отметили в штабе.

Отметим, за минувшие сутки сепаратисты 16 раз нарушили режим прекращения огня, ранение получил один украинский военный.

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Источник: korrespondent.net