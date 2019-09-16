Супрун рассказала о секретном чате в Кабмине Гройсмана

Экс-руководитель Министерства здравоохранения Ульяна Супрун заявляет, что на заседаниях Кабмина Владимира Гройсмана министры часто сидели в телефонах не потому, что листали Facebook, а потому что обсуждали слова докладчиков. Об этом она сообщила в интервью Украинской правде. Життя.

Прямая речь: "Когда мы сидим на Кабмине, и кто докладывает, вы видите, что мы в телефонах. Но мы не сидим тогда в Facebook. Мы общаемся между собой, чтобы комментировать то, что говорят. Иногда, если были какие-то проблемы, мы премьеру Гройсману писали. Когда он читал телефон, то от нас, чтобы мы его не перебивали. У нас был свой чат в whatsapp".

"Сейчас перестали транслировать заседание Кабмина. Думаю, это ошибка. Я даже не знала до прошлой среды, уволили нас, или нет, аж до пресс-конференции и когда опубликовали документы".

"Они должны транслировать комитеты, потому что именно там обсуждают спорные вопросы. Скажем, Министерство финансов не согласовывает документ, а на комитете согласовывают подробно, почему и как. Когда мы не могли на закрытых совещаниях договориться, обсуждение переходило на публичную часть. И иногда там удавалось заблокировать то, что было неправильным".

Детали: Супрун также рассказала, что на закрытых совещаниях министры намного откровеннее общались друг с другом – там были и сильные патриотические моменты, и смешные.

Она также выразила надежду, что у новой команды МОЗ будет возможность разговаривать с премьером, так как это было у нее.

Ранее сообщалось, что Гройсман пригрозил подчиненным "лечением" от соцсетей. Во время заседания в Кабмине подчиненные Гройсмана часто пользовались телефонами. Это разозлило премьера и он пригрозил их "принудительным лечением" от соцсетей.

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Источник: korrespondent.net