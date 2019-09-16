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16. 09. 2019

Хуситы анонсировали новые атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Йеменские мятежники-хуситы по-прежнему считают потенциальными мишенями объекты нефтяной промышленности в Саудовской Аварии, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление группировки.

В заявлении хуситов говорится, что у них есть вооружение, способное поразить цель в любой точке Саудовской Аравии.

Как сообщалось, в ночь на 14 сентября на востоке Саудовской Аравии хуситы нанесли удар из беспилотников по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов.

Из-за нападения производство нефти в Саудовской Аравии снизилось на 5 млн баррелей в день. Это составляет почти половину всего текущего объема нефтяной добычи страны.

Скачок цен на нефть - крупнейший с 1991 года

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Источник: korrespondent.net
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