Рада рассмотрела более ста законопроектов - Разумков

С начала работы Верховная Рада девятого созыва рассмотрела 110 законодательных инициатив. Об этом в ходе заседания согласительного совета заявил глава парламента Дмитрий Разумков.

"За две недели работы второй сессии Верховной Рады 9 созыва проведено 9 пленарных заседаний, на которых рассмотрено 110 законодательных инициатив. В частности, принято в общей сложности 9 законов, а 44 законопроекта приняты в первом чтении", - заявил Разумков.

При этом он сообщил, что 18-20 сентября сфокусируется на рассмотрении законопроектов во втором чтении.

"Особое внимание требуют проекты законов, которые предусмотрены к рассмотрению во втором чтении, именно на них будет основной упор на этой неделе, поскольку эти законопроекты требуют больше времени для их подготовки, а тщательная работа комитетов с предложениями народных депутатов будет напрямую влиять на качество этих законов", - сказал Разумков.

По его словам,сейчас ожидают рассмотрения в комитетах 444 законодательные инициативы.

Согласно плана работы парламента на неделю нардепы намерены рассмотреть во втором чтении 24 законопроекта.

Отметим, накануне в Раду внесли проект госбюджета на 2020 год. Его представление ожидается 20 сентября.

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Источник: korrespondent.net