В Ахтырке пенсионерка погибла, пытаясь сжечь мусор на огороде

В Ахтырке (Сумская область) пенсионерка умерла в больнице от ожогов, полученных на собственном огороде, сообщает пресс-служба полиции области.

По информации полиции, 70-летняя женщина после уборки на собственном огороде зажгла кучу мусора, и, не удержавшись на ногах, упала в костер. В больницу ее доставили с ожогами почти 80% тела.

"То ли от густого дыма ей стало плохо, то ли она за что-то зацепилась, но женщина не удержалась на ногах и упала в костер. Через секунду одежда на ней вспыхнула, на помощь бросилась дочь, которая помогла матери выбраться из огня и вызвала скорую. Однако женщина получила тяжелые ожоги конечностей, тела и лица, и все попытки медиков спасти ей жизнь не принесли результата – она умерла прошлой ночью в больнице", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что это уже седьмой с начала года несчастный случай, когда от сжигания сухой растительности, листьев и мусора гибнут люди.

Кроме того, пресс-служба напомнила, что сжигание опавших листьев и мусора очень вредны для окружающей среды, поскольку при сгорании одной тонны растительных отходов в воздух выбрасывается около 9 килограммов микрочастиц дыма. В их состав входят пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений. В тлеющих без доступа кислорода опавших листьях выделяется бензопирен, который способен вызывать у человека онкологические заболевания. Кроме того, с дымом в воздух высвобождаются диоксины - одни из самых ядовитых для человека веществ.

Также полиция Сумщины напомнила, что за сжигание сухой растительности предусмотрена административная ответственность – штраф от 340 до 1700 гривен.

Напомним, на прошлой неделе под Киевом в результате пожара, начавшегося при попытке сжечь сухую траву, сгорели три дома и пять автомобилей. А несколькими дня ранее в Киевской области, сжигая траву, погибли супруги.

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Источник: korrespondent.net