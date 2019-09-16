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16. 09. 2019

Богдан рассказал, что он шепчет на ухо Зеленскому

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан признался, что иногда шепчет президенту Владимиру Зеленскому на ухо советы и подсказывает идеи. Об этом он сказал в интервью ВВС, которое было опубликовано в понедельник, 16 сентября.

На вопрос, что он чаще шепчет президенту, Богдан ответил: "Это советы, это идеи, которые возникают. Если это сейчас не сказать, а потом сказать, то будет потерян момент. Эта популярная фотография из Днепра, когда я что-то шепчу на ухо президенту. Тогда возникла идея: давай озвучим пари - или ты к такому числа сделаешь, или увольняйся. Если бы я это сказал через час в Офисе, оно не было бы так актуально. Вот сейчас - как раз это был тот момент", - сказал Богдан.

Он также признал, что с его образа "шептальщика" многие смеются, в том числе шутит 95 квартал.

На вопрос, часто ли президент прислушивается к руководителю своего офиса, Богдан ответил: "Вы недооцениваете президента. Все решения принимает президент. У нас есть договоренность, и она придерживается уже больше года: мы все признаем право Владимира Зеленского принимать решения. При этом он признает наше право высказать свое мнение".

На вопрос, не задело ли его то, что в фильме о первых 100 днях президента Зеленский сказал, что Богдану надо успокоиться, руководитель ОП ответил: "Он меня постоянно успокаивает, меня это преследует еще с детского сада, когда мои родители меня постоянно успокаивали".

Напомним, во время визита в Днепр в июле Зеленский предложил Филатову пари, что если мост до 14 сентября не отремонтируют, то городской голова уйдет в отставку. В субботу, 7 сентября, Борис Филатов открыл мост после капремонта, выиграв таким образом пари. 

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Источник: korrespondent.net
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