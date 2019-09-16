Богдан: В Слуге народа есть психически больные

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявляет, что в парламентской фракции Слуга народа есть психически больные люди. Об этом он сказал в интервью ВВС News Украина, опубликованном в понедельник, 16 сентября.

У Богдана спросили его отношение к тому, что "слуги народа" уже якобы жалуются, что Офис президента хочет сделать из них "подконтрольных ручных животных".

"Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такой психически здоровый человек. У каждого из нас есть фобии: и у вас, и у меня. Нет эталона психически здорового человека. Кто-то себя чувствует животным - что мы можем сделать", - отметил он.

По словам главы ОП, разногласия в отношениях с фракцией могли быть вызваны тем, что часть "слуг народа" пришли из "другого круга общения".

"Есть 254 человека, большинство из которых пришли не из твоего круга общения. Часть людей пришла реально из Фейсбука. Часть людей мы в интернете искали: кто популярен по этому округу - мы ему звонили и спрашивали: "Идешь от нас? Завтра надо отнести документы". Есть те, кого давали областные штабы. Есть журналисты, которых нам рекомендовал наш пресс-центр. Есть люди от BRDO, которых привел Алексей Гончарук, которых мы в жизни никогда не видели", - рассказал Богдан.

Он отметил, что ни одна партия в Украине ранее не формировала такой список, при этом "без единой копейки".

"Конечно, там разные люди. Там есть люди, которые ранее на рынке продавали фрукты, там есть свадебные фотографы. Там разные люди. Часть нашей работы - это формировать из них команду", - добавил он.

Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщили, что в Слуге народа жалуются на руководство партии и Офис президента. Недовольство нардепов, по данным СМИ, вызвал законопроект, предусматривающий лишение мандата за выход и невхождение во фракцию. Позже его решили отозвать.

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Источник: korrespondent.net