В Харьковской области отчим изнасиловал 13-летнюю девочку

В Купянском районе Харьковской области полиция задержала 31-летнего отчима, который подозревается в изнасиловании 13-летней девочки. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 16 сентября.

Так, накануне в полицию поступила информация от местной жительницы о том, что сожитель заявительницы изнасиловал ее 13-летнюю дочь. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

"Полицейские установили, что отчим подстерег девочку возле дома и затащил в кусты. Злоумышленник заклеил потерпевшей рот скотчем и поиздевался над ней. В ходе проведения осмотра места происшествия правоохранители изъяли фрагменты скотча, биологические материалы, белье потерпевшей и вещи подозреваемого", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании малолетнего ребенка (ч.4 ст.152 УК Украины). Злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 11 сентября в Харькове мужчина избил и изнасиловал 12-летнюю школьницу, которая возвращалась домой с уроков. Злоумышленника задержали на следующий день. Им оказался 34-летний безработный. Свое преступление он снял на видео.

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Источник: korrespondent.net