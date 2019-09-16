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16. 09. 2019

В прокуратуре рассказали о пленном пулеметчике "ДНР"

В Донецкой области суд арестовал сепаратиста "ДНР", который воевал против ВСУ на Донбассе и был взят в плен в августе нынешнего года. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области в понедельни, 16 сентября.

В ходе досудебного расследования было установлено, что в ноябре 2016 года 24-летний мужчина добровольно пришел в военкомат Горловки, находящейся под временным контролем "ДНР", где он был зачислен на должность заряжающего в состав минометной батареи, а летом 2019 переведен на должность пулеметчика.

Указано, что находясь на передовых позициях сепаратистов в селе Зайцево Бахмутского района, вооруженный злоумышленник длительное время оказывал ожесточенное сопротивление военнослужащим ВСУ.

В конце августа произошло боевое столкновение. Три сепаратиста были убиты, а пулеметчика взяли в плен.

"По ходатайству Артемовской местной прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток жителю города Горловки, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления по статье об участии в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях и нападении на граждан (ч.4 ст.260 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении инкриминируемого преступления. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 29 августа в штабе ООС сообщили о ликвидации группы диверсантов "ДНР". По официальным данным, четыре врага были убиты, еще один был ранен и попал в плен вместе с оружием.

Позже в "ДНР" заявили о серьезных потерях. По данным сепаратистов, они потеряли троих человек убитыми и еще пять получили ранения.

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Источник: korrespondent.net
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