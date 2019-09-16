Погода на неделю: похолодание и дожди

Осенняя погода в течение рабочей недели 16-20 сентября установится на всей территории Украины.

В понедельник, 16 сентября, на большей части Украины будет преимущественно теплая погода. Дожди ожидаются лишь в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях. Столбики термометра в большинстве областей поднимутся до 20-23 градусов тепла, на юге – до 27 градусов тепла.

Во вторник, 17 сентября, по всей Украине, за исключением южных областей пройдут небольшие дожди. В западных областях температура снизится до 15-17 градусов тепла, в восточных областях Украины будет 18-20 градусов тепла. На юге сохранится теплая погода, без осадков: 21-26 градусов тепла.

В среду, 18 сентября, осадки ожидаются на большей части страны. Сухо будет лишь на юге Украины. Температура снизится до 11-13 на западе и 13-16 на востоке. На юге ожидается до 22 тепла.

В четверг, 19 сентября, продолжатся осадки в большинстве областей Украины, за исключением юга. Температура в западных областях – 11-13, на востоке и Закарпатье 13-16 тепла. На юге страны – до 19 градусов тепла.

В пятницу, 20 сентября, дожди продлятся на большей части территории страны, а температура продолжит медленно снижаться. Солнечная погода сохраниться лишь в Закарпатской, Одесской и Николаевской областях.

Ранее синоптики сообщили, когда в Украину придут заморозки.

Напоминм, в этом году июль в Киеве был самым холодным за 18 лет.

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Источник: korrespondent.net