В Николаевской области ребенок нашел повешенными родителей

В селе Богачовка Николаевской области 11-летний ребенок обнаружил собственных родителей повешенными на чердаке дома. Об этом сообщают Факты.

По предварительной информации, муж и жена ранее уже высказывали намерение покончить с собой. Накануне суицида они употребляли алкоголь.

Стоит отметить, в последствии трагедии сиротами остались трое несовершеннолетних детей.

Более того, у супругов также есть старший 25-летний сын, который служит в украинской армии.

По факту происшествия полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Ранее сообщалось, что житель Одесской области застрелился, предупредив об этом свою знакомую. Перед смертью 22-летний парень позвонил своей знакомой и предупредил, что покончит с собой.

Напомним, в церкви Львова девочка пыталась вскрыть вены. ЧП произошло в пятницу, 13 сентября, в 15:00. К счастью, трагедии удалось избежать.

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Источник: korrespondent.net