В Николаевской области ребенок нашел повешенными родителей

В селе Богачовка Николаевской области 11-летний ребенок обнаружил собственных родителей повешенными на чердаке дома. Об этом сообщают Факты.
По предварительной информации, муж и жена ранее уже высказывали намерение покончить с собой. Накануне суицида они употребляли алкоголь.
Стоит отметить, в последствии трагедии сиротами остались трое несовершеннолетних детей.
Более того, у супругов также есть старший 25-летний сын, который служит в украинской армии.
По факту происшествия полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины.
Ранее сообщалось, что житель Одесской области застрелился, предупредив об этом свою знакомую. Перед смертью 22-летний парень позвонил своей знакомой и предупредил, что покончит с собой.
Напомним, в церкви Львова девочка пыталась вскрыть вены. ЧП произошло в пятницу, 13 сентября, в 15:00. К счастью, трагедии удалось избежать.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby