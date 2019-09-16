Лента RSS
Подписаться на ленту
16 сентября 2019, понедельник, 15:38
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
16. 09. 2019

Зеленский рассказал об ожиданиях от "нормандской" встречи

Президент Владимир Зеленский на брифинге со словацким президентом Зузаной Чапутовой рассказал об ожиданиях от встречи с лидерами "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия), которая может состояться в конце сентября или октябре, передает Левый берег.

"Последняя встреча нормандской четверки состоялась в середине октября 2016 года. Поэтому чего я ожидаю? Я ожидаю, что эта встреча в конце концов состоится. Когда война в стране, не могут встречи происходить раз на три года, у нас нет времени столько ждать, потому что каждый день гибнут наши парни", - сказал президент Украины.

По его словам, Украина настроена на этой встрече не поднимать вопросы, а решать их.

"Решение вопроса окончательного обмена всех наших пленных. Всех на всех. Окончательное решение с четкими терминами разведение войск. Золотое, Петровское, а потом - четкие сроки, когда мы отводим войска вдоль всей нашей линии соприкосновения. Третье - если мы обсуждаем местные выборы на оккупированных территориях, мы должны понимать четкие сроки вывода всех войск с временно оккупированных территорий", - сказал президент.

Зеленский признался, что не уверен в том, что все это можно решить за одну встречу, но добавил, что рассчитывает на реальный результат. "У нас будут сложные переговоры. Ожидаю, что европейские страны будут поддерживать украинскую позицию", - сказал он.

В дальнейшем, добавил Зеленский, подобные встречи должны происходить так часто, как нужно для решения всех вопросов, связанных с возвращение Донбасса и прекращением войны.

Напомним, накануне в России потребовали письменно закрепить формулу Штайнмайера, которая предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после выборов и итогового доклада БДИПЧ ОБСЕ.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что на встрече лидеров нормандского формата, среди прочего, будут обсуждать формулу Штайнмайера. Также он отметил, что готов к нормандской встрече в сентябре.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, мой муж Лёва таки случайно проглотил нурофен! Шо делать?
- Не суетитесь вы так! Сделайте ему таки теперь головную боль - не пропадать же таблэтке!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.