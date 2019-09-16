В Белгород-Днестровском районе Одесской области в результате столкновения двух маршруток пострадали 19 человек. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 16 сентября.

Отмечается, что ДТП произошло в селе Шабо. Водитель одной из маршруток не выбрал безопасный интервал движения и столкнулся с другим автобусом.

"В результате столкновения двух маршрутных такси пострадали, предварительно, 19 человек. Их с телесными повреждениями доставили в больницу. Количество пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают полицейские, обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения.

Cмотрите фотогалерею: В Одесской области столкнулись две маршрутки: 19 пострадавших

Местное издание Думская со ссылкой на очевидцев сообщает, что столкнулись автобус №560 сообщением Одесса – Белгрод-Днестровский и маршрутка, следовавшая в Затоку.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Харькове девушка на кабриолете сбила четырех женщин. Всех их доставили в больницу.

А в Тульчинском районе Винницкой области столкнулись легковушка и автомобиль такси. В ДТП погибли три человека, включая несовершеннолетнего. Еще двое пострадали.

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Источник: korrespondent.net