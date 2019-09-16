Балух рассказал, как его пытали в РФ

Освобожденный из плена Владимир Балух заявил, что сразу же после прибытия в российскую колонию к нему применяли пытки. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции 16 сентября, передает ТСН.

"На территории колонии был избит. Их там было много, человек 10, минимум 8. Кто именно бил я не видел. Я стоял лицом к стене… Били по ногам, в область печени и почек. По голове сзади… Я находился лицом к стене, я находился в растянутом положении до дикой физической боли", – сказал он.

По его словам, в СИЗО Твери к нему применялось "жесткое физическое насилие": "Это были пытки с угрозами сексуального надругательства… и было избиение, наволочка на голову, поливание водой, битье по всем частям тела, шокер, по пяткам, по ногам, по ушам. И угрозы сексуального насилия".

Напомним, в субботу, 7 сентября, состоялся обмен пленными между Киевом и Москвой по схеме "35 на 35".



В аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими гражданами, в числе которых были Роман Сущенко, Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Клых и моряки, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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Источник: korrespondent.net