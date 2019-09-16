Зеленский и президент Словакии обсудили транзит газа

Президенты Украины и Словакии Владимир Зеленский и Зузана Чапутова обсудили вопросы улучшения бизнес-климата, проведения реформ, борьбы с контрабандой и транзита газа. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в понедельник, 16 сентября.

"Особое внимание во время встречи в Киеве было уделено борьбе с контрабандой", - говорится в сообщении.

Главы государств констатировали, что Украина и Словакия имеют пять пунктов пропуска на границе, где требуется контроль. Собеседники подчеркнули, что бороться с контрабандой нужно на законодательном уровне.

Во время встречи также обсуждалось создание нового пункта пересечения, который должен стать еще одним "окном в Европу".

Чапутова подтвердила поддержку евроинтеграционных стремлений Украины со стороны Словакии. Зеленский в этом контексте подчеркнул, что на пути в ЕС Украина продолжит воплощать реформы. Особенно он отметил концепцию "электронного государства".

Отдельно Глава государства отметил позицию Словакии о суверенитете и территориальной целостности Украины.

Зеленский также поблагодарил за реабилитацию украинских военных и оказание поддержки в оздоровлении, в частности членам их семей.

Также делегации Украины и Словакии обсудили возможность совместного кинопроизводства.

В ходе брифинга Зеленский заверил, что Украина и Словакия сделают все для бесперебойных поставок газа в Европу.

Чапутова, в свою очередь, выразила сожаление в том, что в Словакии распространяют фейки об Украине.

"Мне очень жаль, что и у нас об Украине распространяются разные мифы и неправда, или полуправда. Я хочу, чтобы наши граждане знали... в какой сложной ситуации Украина находится и какие важные последствия имеет нарушение мирного сосуществования между государствами", - отметила она.

Также она заверила, что Словакия поддерживает продление санкций против РФ до выполнения Минских соглашений и возвращения Украиной контроля над своей территорией.

Как сообщалось, в ходе брифинга Зеленский озвучил свои ожидания от встречи в нормандском формате.

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Источник: korrespondent.net