Стали известны основные показатели госбюджета-2020

Кабинет министров в воскресенье, 15 сентября, рассмотрел проект госбюджета-2020 и внес его в Верховную Раду, сообщает пресс-служба Минфина.

Судя по данным, государственный бюджет на 2020 год будет принят с дефицитом в 90,5 млрд грн.

Основные показатели проекта госбюджета-2020:

Доходы государственного бюджета на 2020 год (с трансфертами) предусмотрены в сумме 1,08 трлн грн, в том числе общего фонда - 962,7 млрд грн.

Расходы - в сумме 1,17 трлн грн.

Расходы на национальную безопасность и оборону составляют 245,8 млрд гривен, что на 33,8 млрд грн больше, чем в 2019 году.

На развитие дорожной инфраструктуры законопроектом планируется направить 74,4 млрд грн, в том числе Государственный дорожный фонд - 69,7 млрд грн, которые планируется направить на развитие сети, содержание дорог государственного значения, строительство, реконструкцию и т.д.

Для поддержания энергетической независимости планируется выделить 2 млрд грн.

Цель долговой политики - обеспечить уменьшение отношения объема государственного долга к ВВП до уровня 46,7% на конец 2020 года.

"Одним из путей реализации такой задачи является постепенное уменьшение дефицита государственного бюджета (до 2,09% ВВП в 2020)", - заявили в Минфине.

Платежи по государственному долгу в 2020 году составят около 438,1 млрд грн, из которых обслуживание государственного долга - 145,2 млрд грн; погашение государственного долга - 292,9 млрд гривен.

Прогноз финансирования государственного бюджета 2020 году из поступления от приватизации государственного имущества приведен к реально возможным 5 млрд грн исходя из подготовки объектов.

На образование планируется направить 136,4 млрд грн, что на 7,7 млрд грн больше, чем в 2019 году. Проект впервые предусматривает расходы на развитие высших учебных заведений в размере около 300 млн грн.

Общие расходы на здравоохранение составляют 108 млрд грн - это на 9,8 млрд больше, чем в 2019 году.

Расходы на развитие культуры и информационной сферы составляют 8,6 млрд грн.

Минимальная зарплата будет составлять 4723 грн.

Финансирование Пенсионного фонда Украины из государственного бюджета составит 172,6 млрд грн.

Напомним, что ранее Гончарук сообщил, что проект бюджета разрабатывается на основе прогноза роста ВВП в 3,3%, однако в процессе рассмотрения прогноз будет изменен.

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Источник: korrespondent.net