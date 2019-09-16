Рост пенсий в Украине замедлится в 2020 году

В следующем году минимальная пенсия в Украине вырастет на 8% - с 1638 грн до 1769 грн. Об этом свидетельствуют данные проекта закона о госбюджете на 2020 год.

Законопроектом предлагается установить прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2020 года - 2027 грн, с 1 июля - 2118 грн, с 1 декабря - 2189 грн, а для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2020 года - 1779 грн, с 1 июля - 1859 грн, с 1 декабря - 1921 гривна;

детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года - 2218 грн, с 1 июля - 2318 грн, с 1 декабря - 2395 грн;

трудоспособных лиц: с 1 января 2020 года - 2102 гривны, с 1 июля - 2197 грн, с 1 декабря - 2270 грн;

лиц, которые потеряли работоспособность: с 1 января 2020 года - 1638 грн, с 1 июля - 1712 гривны, с 1 декабря - 1769 грн

Согласно проекту бюджета, среднемесячная номинальная заработная плата составит 12 043 грн.

Таким образом, зарплата средняя зарплата вырастет на 16,5% (на 1 714 грн) по сравнению с 2019 годом.

В проекте госбюджета предлагается установить такие размеры минимальной зарплаты: с 1 января 2020 года - 4 723 гривны, а должностного оклада работника І тарифного разряда Единой тарифной сетки: с 1 января 2020 года - 2 102 гривны.

Таким образом, минимальная зарплата в 2020 году вырастет на 13%, или на 550 грн.

Ранее в Кабмине заявляли, что индексация пенсий будет проходить в автоматическом режиме начиная с 2019 года.

Стали известны основные показатели госбюджета-2020

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Источник: korrespondent.net