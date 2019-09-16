Убийство сепаратиста в Мариуполе: подробности

В полиции Донецкой области подтвердили факт убийства сепаратиста "ДНР" Романа Джумаева, который находился под домашним арестом. Эту информацию Радио Свобода подтвердила пресс-секретарь полиции Донецкой области Александра Гаврилко.

"Факт убийства в городе Мариуполе - да, у нас зарегистрирован, на месте работает следственная оперативная группа и руководство полиции", - сообщила она, пообещав впоследствии обнародовать детали.

Она также подтвердила, что речь идет о Романе Джумаеве.

Как сообщает сайт 0629, в 11.36 в квартире многоэтажного дома на ул. Воинов-освободителей неизвестные позвонили в дверь квартиры, где жил Джумаев и расстреляли его в упор. По предварительной информации, в него выстрелили 7 раз.

По данным медиков, на теле обнаружены многочисленные огнестрельные ранения. Мужчина скончался до приезда "скорой".

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Джумаев родился в Мариуполе в 1991 году. По специальности - программист. Летом 2014 года он ушел воевать против украинских Вооруженных сил на стороне сепаратистов, был в составе интербригады "Пятнашка". Участвовал в боях за Дебальцево и в боях с "киборгами" в Донецком аэропорту.

В Украине за участие в незаконных вооруженных формированиях против него завели как минимум одно уголовное дело. В 2015 году Джумаев уехал с Донбасса в Беларусь. В последнее время он жил в Мариуполе, где находился под домашним арестом.

Был задержан в сентябре 2017 года, когда через Марьинку пытался въехать в Украину, чтобы проведать родственников.

Его обвиняют по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации). Ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

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Источник: korrespondent.net