Украинцам, освобожденным из РФ, выдали ID-карты и загранпаспорта

Политзаключенные и моряки, которые вернулись в Украину из РФ 7 сентября, получили новые паспорта гражданина Украины в форме ID-карточек и загранпаспорта. Об этом сообщила миграционная служба в понедельник, 16 сентября.

"Для удобства и оперативности оформления новых документов Государственная миграционная служба Украины организовала с помощью Центра обслуживания граждан Паспортный сервис выезд мобильного пункта к местам, где освобождены украинцы находятся на лечении", - сказано в сообщении.

Оперативности процесса оформления паспортов также способствовало сотрудничество с Государственной налоговой службой, которая помогла получить регистрационные номера учетной карточки налогоплательщика, а также взаимодействие с омбудсменом Людмилой Денисовой.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".

Освобожденные моряки вернулись в Одессу 14 сентября.

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Источник: korrespondent.net