Без особо статуса и миротворцев. Что ждет Донбасс

Донбасс без особого статуса и полной амнистии, но с миротворцами только на украино-российской границе и местными выборами после выведения всех войск. Такие главные политические итоги завершившегося в Киеве форума YES, где выступал президент Владимир Зеленский и представители его правительства.

Форум также запомнится обнародованными новым правительством грандиозным инфраструктурным планом на соединения Балтийского и Черного морей, а также первым со времен избрания публичным выступлением Зеленского в юмористической постановке. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Миротворцы - если провалятся минские соглашения

Значительная часть выступления Зеленского была посвящена вопросам прекращения боевых действий и реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса.

Президент отметил, что не против присутствия международных миротворческих сил, но только при условии присутствия этих сил только на государственной границе между Украиной и Россией.

"Я очень осторожно отношусь к теме миротворцев на Донбассе... потому что не хочу, чтобы на Донбассе был сценарий Абхазии или было Приднестровье", - сказал он

В этом контексте Зеленский подчеркнул, что против того, чтобы миротворцы стали на линии разграничения сторон на Донбассе, поскольку "потом уже никуда не пойдут".

Он отметил, что эту тему не поднимает ни он, ни представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма в минском процессе.

Позже министр иностранных дел Вадим Пристайко добавил, что Украина будет просить международное сообщество ввести миротворческую миссию в случае неудачи в применении других инструментов в урегулировании ситуации на Донбассе.

Он отметил, что все компоненты для урегулирования ситуации на Донбассе уже предусмотрены в минских соглашениях. Украина должна до конца выполнить минские соглашения, заключенные предыдущей властью, даже если нынешним руководителям страны они не нравятся, сказал министр.

"Поэтому мы предпринимали попытки с Минском, мы предпринимали попытки с разными возможностями, мы почти потерпели неудачу, и теперь мы говорим о том, можем ли мы добавить еще один компонент, который заключается в миротворческой миссии, можем ли мы предложить России еще что-то", - заявил Пристайко.

Министр также сказал, что Россия не соглашается с предложениями Украины.

При этом он выразил сомнение в эффективности миротворческих миссий в странах, где имеют место вооруженные конфликты. В качестве примера дипломат вспомнил пример Африки, где миротворческие операции ООН продолжаются десятилетиями.

Местные выборы - одновременно по всей территории

Первоочередной задачей в Донбассе Зеленский назвал разведение войск - сначала вблизи населенных пунктов Золотое и Петровское, избавить которые от присутствия вооруженных людей и боевой техники было решено еще несколько лет назад, а затем и на протяжении всей линии разграничения, достигающей 400 километров в длину.

Только после того, как состоится разведение войск, добавил глава государства, возможно проведение выборов в самопровозглашенных "ЛДНР" - и только по законам Украины.

Пристайко, в свою очередь, сказал, что сегодняшние власти хотели бы проведения местных выборов по всей стране, включительно с неподконтрольными территориями.

"Мы согласились на минские договоренности пять лет назад, в том числе и на проведение выборов. По нашему мнению, идеально было провести выборы, пока это невозможно, одновременно во всем нашем государстве. У них уже было двое выборов - фейковых, их результатов мы не признаем", - сказал он на форуме.

Вместе с тем, Пристайко добавил, что "формулу Штаймаера" еще в 2016 году согласовал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Он напомнил, что в минских соглашениях записано, что местные выборы должны проводиться по украинскому законодательству.

Особого статуса и амнистии не будет

Министр иностранных дел отметил, что в Конституцию Украины не будут вноситься никакие изменения о так называемом "особом статусе" Донбасса. Неподконтрольным территориям предлагается развиваться по пути децентрализации, как и всей остальной Украине.

"В минских договоренностях записано, что будет проведена реформа украинского законодательства, реформа Конституции, в основе которой лежит децентрализация", - сказал он на брифинге YES.

Пристайко указал, что Украина предлагает "той стороне, которая находится сейчас за линией соприкосновения, понять, что шанс для их развития - это децентрализация".

"Они могут объединять громады, ожидать определенных возможностей, в частности, финансовых, как и сейчас области и районы в Украине. Это и есть максимальное предложение, которое мы делаем", - пояснил он.

Министр подчеркнул: "Мы не вносим в Конституцию никаких особых, не особых статусов".

Он также сказал, что Украина не согласна провести полную амнистию сепаратистов, которые принимали участие в военных действиях на Донбассе.

"Хочу напомнить, что в 2015 году был проголосован закон об амнистии, который не предусматривал никаких полных амнистий", - сказал Пристайко.

Ранее Зеленский говорил, что Донбасс не должен иметь особого статуса. Кроме того, он отмечал, что не подпишет закон, который бы гарантировал амнистию для боевиков.

Нормандская встреча - до конца сентября

Зеленский заявил, что ждет встречу в нормандском формате лидеров четырех стран до конца сентября. Он подчеркнул, что встречу нельзя откладывать, потому что каждый на Донбассе гибнут украинцы.

"Ждем на эту встречу. Обращаемся к нашим международным партнерам и до конца сентября ждем этой встречи", - добавил глава государства.

Накануне Зеленский говорил, что на встрече будет обсуждаться "формула Штайнмайера", на которой решительно настаивает президент России Владимир Путин. Подробно о ней в материале Формула Штайнмайера. Условие Путина для встречи.

Также он возлагает надежду на решение вопроса об освобождении всех удерживаемых лиц, определении сроков разведения сил на Донбассе и выводе российских войск до проведения местных выборов.

Пристайко на форуме говрил, что в "формуле Штаймаера нет ничего интересного, или такого, чтобы обвиняли в "зраде", или победе".

Грандиозные планы премьера

На фоне насыщенной политической части экономический раздел YES прошел почти незамеченным.

Так, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что возглавляемое им правительство взялось за разработку сразу нескольких крупных инфраструктурных проектов, самым заметным из которых может стать соединение судоходными путями акваторий Черного и Балтийского морей.

Этот масштабный проект, который предусматривает не только строительство сотен километров каналов, но и политические соглашения с Польшей и Беларусью, господин Гончарук назвал "абсолютно реальным". Не все с ним согласны.

Кроме того, премьер, заявивший о планах добиться в ближайшие пять лет 40-процентного роста экономики, призвал арабских инвесторов вкладывать деньги в футбольные клубы Украины и даже сообщил, что провел предварительные переговоры о возможной покупке украинских команд с бизнесменами из Катара.



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Источник: korrespondent.net