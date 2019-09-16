Стало известно, сколько Зеленский потратил на командировки

В Госуправлении делами рассказали, сколько президент Владимир Зеленский и глава офиса президента Андрей Богдан тратят на командировки за границу и по Украине. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили в ответ на информационный запрос 112.ua в понедельник, 16 сентября.

"Командировочные расходы на заграничные визиты с момента вступления на пост президентом Украины Владимиром Зеленским составляют 300,4 тыс. гривен, 3,6 тыс. евро и 46,8 тыс. долларов. На рабочие поездки в пределах Украины - 26,4 тыс. гривен. Кассовые расходы на авиаперевозки делегаций во главе с президентом Украины за границу - 6 492,4 тыс. гривен, в пределах Украины - 1 738,4 тыс. гривен", - рассказали в Госуправлении делами.

Председателю офиса президента Богдану госорган не осуществляет выплату средств на командировки в пределах Украины.

"Выплату средств на командировки в пределах Украины руководителю Офиса президента Андрею Богдану с даты его назначения на указанную должность Государственное управление делами не осуществляло. Ведение отдельного учета затрат на авиаперевозки каждого из участников официальных визитов, рабочих поездок президента Украины действующим законодательством не предусмотрено", - добавили в органе.

Ранее сообщалось, что Кабмин существенно сократит расходы на государство. Это связано с тем, что в Кабмине намерены в течение двух - трех лет перевести 50 наиболее востребованных услуг государства в онлайн-режим.

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Источник: korrespondent.net