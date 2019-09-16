В Лисичанске Луганской области в двухэтажном доме произошло разрушение потолка и крыши в одной из квартир. Об этом сообщила спикер областной полиции Татьяна Погукай у себя в Facebook.

"Сегодня по улице Потапенко, дом 285 в двухэтажном многоквартирном доме произошло разрушение потолка и крыши в одной из квартир. Сотрудники полиции принимают меры по обеспечению правопорядка и недопущения фактов правонарушений до принятия решения органами местного самоуправления по возможности дальнейшего проживания жителей в доме", - отметила Погукай.

Cмотрите фотогалерею: В Лисичанске в многоквартирном доме обвалилась крыша

Напомним, в ночь на 28 августа в городе Дрогобыч Львовской области произошел обвал подъезда четырехэтажного жилого дома. Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. Сотрудники ГСЧС спасли семь человек, включая пятерых детей. Среди причин обвала называют взрыв природного газа, размыв грунта под домом и перепланировку. Ведется следствие. В городе и области объявили траур по погибшим. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net