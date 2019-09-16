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16. 09. 2019

Копы "сливали" за деньги телефонные разговоры украинцев – ГБР

Государственное бюро расследований "накрыло" группу правоохранителей, которые сливали информацию о телефонных разговорах граждан третьим лицам. Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook.

"Расследуем причастность нескольких правоохранителей к продаже телефонных разговоров и другой информации касательно определенного круга лиц. Сейчас уже установлено, что правоохранители незаконно воспользовались своим служебным положением, чтобы получить у операторов мобильной связи информацию о телефонных разговорах граждан. Эти данные они продавали посредникам, а те – перепродавали заказчикам. Своими действиями они нарушили тайну телефонных разговоров", – написала Варченко.

Она также сообщила, что недавно следователи Центрального аппарата ГБР совместно с СБУ и ГПУ провели ряд обысков, в ходе которых нашли доказательства вины правоохранителей.

"Сейчас следователи продолжают следственные действия, чтобы получить дополнительные доказательства, которых будет достаточно для обоснования подозрения всем участникам преступной группы – и правоохранителям, и их "клиентам", – добавила она.

Ранее сообщалось, что в Киеве банда силовиков оказывала "шпионские" услуги. Расценки зависели от сложности задачи и достигали нескольких тысяч долларов за "комплекс услуг".

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Источник: korrespondent.net
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