Богдан объяснил непростые отношения Офиса президента с прессой

Глава офиса президента Андрей Богдан считает прессу коррумпированной и хочет, чтобы СМИ совершили самостоятельную "чистку". Соответствующие заявления он сделал в интервью BBC в понедельник, 16 сентября.

"Часть коррупции в этом государстве - это коррупция четвертой власти. Журналисты - это четвертая власть, и она глубоко коррумпирована, как и все государство. И невозможно очищение первых трех ветвей власти без очищения четвертой. Я знаю, как это все работает. У вас должно быть тоже какое-то самоочищение. Общество хочет очищения не только судебной, правоохранительной системы, но и журналистской. Вам, конечно, это не понравится, это будет "хайп" номер два, но вы должны это также осознавать", - ответил Богдан на сравнение с действиями Виктора Януковича в ответ на заявление руководителя офиса Зеленского о том, что Петр Порошенко "прос..л 5 лет нашего государства".

Андрей Богдан также обвинил критиков в снобизме.

"До этого писали: почему ничего не делаете, почему не приняли какие-то важные законы. Все, кто это пишет, - это снобы, которые сами не могут ничего сделать, а общество реагирует с точностью до наоборот. Общество по социологии требует решительных действий. Они не понимают, что такое регламент, правки, второе чтение - они этого не понимают. Вы либо работаете, либо не работаете. И мы работаем, но что-то не нравится. А что не нравится?", - заявил Богдан в ответ на тезис о "шальном принтере" в Верховной Раде.

Богдан также отреагировал на упрек в "кнопкодавстве" в новой Раде.

"А вы знаете, если вас слушать, то в Украине априори нет законодательства, поскольку в Украине за 27 лет нет ни одного закона, который принят без кнопкодавства. Первые начали появляться... Путь к прекрасному бесконечен. Вы - либо шашечки, либо ехать", - сказал Богдан.

На вопрос, когда будет полноценная пресс-конференция президента, Богдан ответил: "Когда общество будет требовать такой пресс-конференции, мы ее дадим. Пока общество хочет напрямую общаться с президентом, без посредников. И мы делаем исключительно то, что хотят граждане Украины, а не некоторые очень почтенные журналисты, которых мы очень уважаем, но...".

При этом он заверил, что любит журналистов и "абсолютно адекватно" общается с ними, но "есть часть журналистской среды, которая не работает в соответствии со стандартами журналистской этики".

"И на их вопросы, почему вы с нами не говорите, я так и говорю: я считаю, что вы не отвечаете этим стандартам, общение с вами будет для меня унизительным", - заявил Богдан.

Ранее стало известно, что Богдан будет судиться с журналистами Схем из-за их сюжета о том, что Богдан тайно встречался с председателем Конституционного суда Шевчуком.

Также сообщалось, что Зеленский пообещал поговорить с журналистами в октябре, хотя его спикер обещала пресс-конференцию еще на 100 дней президентства.

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Источник: korrespondent.net