Зеленский обойдется украинцам дороже Порошенко

В проекте бюджета на 2020 года предлагается увеличить расходы на программу обеспечения деятельности президента Владимира Зеленского и его Офиса на 4,2% - до 986,6 млн грн (на 39,4 млн грн).

В то же время, госбюджет на текущий год предусматривал 947,2 млн гривен на обслуживание президента. Это было первое сокращение расходов на главу государства за пять лет (на 10%).

До этого расходы на обслуживание президента Петра Порошенко повышались: с 293 млн гривен 2014 году - до 1 млрд 64 млн гривен в 2018 году.

При этом в целом, с учетом других программ, финансирование Госуправления делами при президенте, которое в том числе отвечает за средства на обслуживание главы государства, в 2020 году предлагается оставить на уровне текущего года – 2,5 млрд гривен.

Ранее Корреспондент.net публиковал основные показатели госбюджета на 2020 год.

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Источник: korrespondent.net