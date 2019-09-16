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16. 09. 2019

Иран задержал судно в Персидском заливе

Иранские пограничники задержали по подозрению в контрабанде топлива судно, направлявшееся в ОАЭ. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщило агентство Fars.

Отмечается, что судно, задержанное в Персидском заливе, следовало из расположенной на юге Ирана провинции Хормозган. На его борту находилось 250 тысяч литров контрабандного дизельного топлива.

Задержание произошло в нескольких десятках километров от острова Большой Танб. Находившаяся на борту команда из 11 человек арестована и передана в распоряжение судебных органов.

Как сообщалось, 7 сентября Иран задержал иностранное судно в районе Ормузского пролива по подозрению в контраьанде 280 тысяч литров топлива. А за несколько дней до этого Иран задержал в Оманском заливе семь судов.

Напомним,19 июля Корпус стражей исламской революции задержал британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе, который якобы нарушил международные правила. После этого США создали коалицию по патрулированию Ормузского пролива.

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Источник: korrespondent.net
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