На Тернопольщине школьница повесилась после прочтения популярного романа

В Тернопольской области 14-летняя школьница покончила с собой после прочтения известного среди молодежи романа. Об этом сообщают Факты.

Ученица 9 класса из села Надречное Тернопольской области повесилась в сарае возле дома, в котором жила вместе с 85-летней бабушкой. Одноклассницы девочки уверены, что она состояла в какой-то "группе смерти", однако в полиции опровергают.

"Мы просмотрели всю историю посещений в интернете школьницы. Девочка не состояла в группах наподобие "Синего кита" или еще какой-либо в этом роде Тем не менее нам известно, что в начале лета девятиклассница прочитала культовый роман Стейс Крамер "50 дней до моего самоубийства", - рассказали в полиции.

В мире известно несколько случаев, когда подростки сводили счеты с жизнью после его прочтения. По словам местных жителей, девочка была очень активной в школе, занималась музыкой, танцевала, выступала на всех школьных мероприятиях.

Однако незадолго до самоубийства в своем дневнике она написала: "Меня никто не слышит". Родители девочки в разводе. Папа вернулся из АТО и уехал на заработки в Польшу, куда вскоре поехала и ее мама.

Роман "50 дней до моего самоубийства" считается культовым среди подростков. Сюжет романа вертится вокруг шестнадцатилетней девушки, которая хочет покончить жизнь самоубийством из-за развода родителей и неудач по жизни. Она ставит себе цель: прожить 50 дней, после чего решить, жить ей или умереть. С каждым днем ее проблемы становятся действительно все более серьезными, что еще больше подталкивает главную героиню к самоубийству. Роман Стейс Крамер популярен во всем мире. По сообщениям СМИ, некоторые подростки после прочтения романа на самом деле совершили самоубийство. Но статистики нет.

Напомним, в церкви Львова девочка пыталась вскрыть вены. ЧП произошло в пятницу, 13 сентября, в 15:00. К счастью, трагедии удалось избежать.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net