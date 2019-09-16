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16. 09. 2019

У Лукашенко опровергли планы создания конфедерации с РФ

В основе экономической интеграции России и Беларуси лежит проритет сохранения независимости, заявила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт в интервью изданию Новая Нива.

"В основе любых процессов лежит тезис о независимости Беларуси и России. Это свято! Красные флажки - это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается - к этому страны не готовы", - заявила Эйсмонт, комментируя публикацию СМИ о планах Москвы и Минска создать конфедерацию, назвав подобные утверждения "журналистскими штампами".

Она напомнила, что ведомства двух стран отлично взаимодействуют в формате совместных коллегий, отметив эффективность Парламентского собрания, Союзного совета министров и Высшего госсовета Союзного государства.

Ранее СМИ сообщили, что Россия и Беларусь объединяются в конфедерацию. Программа интеграции двух стран предусматривает объединение таможенной и энергетической систем.

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Источник: korrespondent.net
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