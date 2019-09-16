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16. 09. 2019

Киев отреагировал на атаку на саудовский НПЗ

МИД Украины выразило обеспокоенность в связи с атаками на нефтеперерабатывающий завод саудовской госкомпании Saudi Aramco. Соответствующее заявление МИД опубликовано в понедельник, 16 сентября.

"МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность в связи с диверсионно-террористическими атаками на объекты энергетической инфраструктуры на территории Королевства Саудовская Аравия, последним проявлением которых стали нападения на нефтеперерабатывающий завод в Абкайке и месторождение Хурайс 14 сентября 2019. В Украине решительно осуждают совершения этих терактов, которые ставят под угрозу жизнь мирных жителей Саудовской Аравии, экологическую безопасность региона и стабильность мирового рынка энергоресурсов", - говорится в заявлении.

Тем времене агентство Reuters сообщает, что Саудовская Аравия закрыла свой трубопровод сырой нефти в Бахрейн.

"Трубопровод, по которому транспортируется 220-230 тыс. баррелей нефти в сутки от государственной нефтяной компании Saudi Aramco до бахрейнской Bapco, был закрыт после того, как в субботу в результате атаки сократилась добыча в основном сортов легкой нефти", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Bapco работает над тем, чтобы обеспечить суднам возможность ввоза около 2 миллионов баррелей саудовской нефти в результате остановки поставок через трубопровод.

Как сообщалось, в ночь на 14 сентября на востоке Саудовской Аравии хуситы нанесли удар из беспилотников по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов.

Из-за нападения производство нефти в Саудовской Аравии снизилось на 5 млн баррелей в день. Это составляет почти половину всего текущего объема нефтяной добычи страны.

После этого на рынке нефти произошел рекордный с 1991 года скачок цен.

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Источник: korrespondent.net
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