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16. 09. 2019

Офис Зеленского завел страницу в Instagram

Офис президента Украины завел официальный аккаунт в Instagram. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщили в пресс-службе ОП.

На момент публикации на странице было 14 публикаций, а на аккаунт подписалось почти полторы тысячи людей. Отметим, что страница получила "синюю галочку", что подтверждает подлинность профиля.

К слову, официальная страница Офиса президента в Facebook насчитывает почти 447 тысяч подписчиков.

Ранее Богдан объяснил непростые отношения Офиса президента с прессой, заявив, что четвертая власть в Украине "глубоко коррумпирована".

Также сообщалось, что Зеленский пообещал поговорить с журналистами в октябре, хотя его спикер обещала пресс-конференцию еще на 100 дней президентства.

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Источник: korrespondent.net
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