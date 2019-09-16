НПЗ атаковали иранские дроны - арабская коалиция

В арабской коалиции заявляют, что беспилотники, которые атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии, имели иранское происхождение. Об этом заявил представитель коалции Турки аль-Малики, сообщает Bloomberg в понедельник, 16 сентября.

Он также заявил, что эти атаки были осуществлены не с территории Йемена.

В коалиции пообещали в ближайшее время обнародовать результаты расследования обстоятельств нападения, а также фотографии использовавшегося при атаке оружия.

Аль-Малики заверил, что коалиция способна защитить важнейшие объекты в регионе.

В ночь на 14 сентября на востоке Саудовской Аравии хуситы нанесли удар из беспилотников по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. Хуситы также анонсировали новые атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Иран обвинения в причастности к атаке на НПЗ отвергает.

Из-за нападения производство нефти в Саудовской Аравии снизилось на 5 млн баррелей в день. Это составляет почти половину всего текущего объема нефтяной добычи страны.

После этого на рынке нефти произошел рекордный с 1991 года скачок цен.

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Источник: korrespondent.net