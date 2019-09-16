НПЗ атаковали иранские дроны - арабская коалиция

В арабской коалиции заявляют, что беспилотники, которые атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии, имели иранское происхождение. Об этом заявил представитель коалции Турки аль-Малики, сообщает Bloomberg в понедельник, 16 сентября.
Он также заявил, что эти атаки были осуществлены не с территории Йемена.
В коалиции пообещали в ближайшее время обнародовать результаты расследования обстоятельств нападения, а также фотографии использовавшегося при атаке оружия.
Аль-Малики заверил, что коалиция способна защитить важнейшие объекты в регионе.
В ночь на 14 сентября на востоке Саудовской Аравии хуситы нанесли удар из беспилотников по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. Хуситы также анонсировали новые атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
Иран обвинения в причастности к атаке на НПЗ отвергает.
Из-за нападения производство нефти в Саудовской Аравии снизилось на 5 млн баррелей в день. Это составляет почти половину всего текущего объема нефтяной добычи страны.
После этого на рынке нефти произошел рекордный с 1991 года скачок цен.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby