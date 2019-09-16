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16. 09. 2019

Мужчина попал в реанимацию с ботулизмом из-за копченой рыбы

В селе Ирклиев Чернобаевского района Черкасской области местному жителю стало плохо в результате употребления копченой речной рыбы домашнего приготовления. Об этом сообщает сайт Про все в понедельник, 16 сентября.

Через несколько дней после употребления толстолобика у больного появились первые симптомы ботулизма: двоение в глазах, головокружение, слабость, сухость во рту, нарушение глотания.

Пострадавший обратился в Чернобаевскую центральную районную больницу 5 сентября и был госпитализирован в неврологическое отделение в состоянии средней тяжести. На следующий день больному был введен противоботулинический препарат, и в этот же день его перевели в реанимационное отделение.

Напомним, что ранее на Буковине четверо людей отравились грибами.

Также сообщалось, что в Винницкой области школьники массово отравились в столовой.

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Источник: korrespondent.net
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