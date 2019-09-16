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16. 09. 2019

В Мелитополе отравились восемь маленьких детей

В городе Мелитополь Запорожской области семерых детей из яслей из детсада №9 госпитализировали с предварительным диагнозом гастроэнтерит. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает местное издание РИА Мелитополь со ссылкой на областной лабораторный центр МОЗ.

Отмечается, что всего заболело восемь детей, в больнице находятся семеро. Состояние детей средней тяжести, дети получаются адекватное лечение. В заведении проводятся соответствующие противоэпидемические мероприятия.

Причины и этиологический возбудитель заболевания устанавливаются. Однако сообщается, что очаг заболевания находился не в детсаду. Первые заболевшие, которые контактировали между собой, поступили в медучреждение еще на выходных.

Ранее сообщалось, что в Мукачево госпитализировали семь школьников. Дети рассказали правоохранителям, что они почувствовали резкий запах во время перемены. А под Одессой десятки людей отравились шаурмой. 

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Источник: korrespondent.net
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