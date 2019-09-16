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16. 09. 2019

Прокуратура допросила Сенцова и Кольченко - СМИ

Прокуратура Крыма допросила освобожденных из России украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Они были сегодня в прокуратуре", - сказал он.

По его словам, с Сенцовым и Кольченко были проведены следственные действия.

Также он сообщил, что оба освобожденных дали важные показания, которые будут приобщены к материалах уголовных производств.

Пресс-служба прокуратуры Крыма пока никак не комментирует эту информацию.

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Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".

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Источник: korrespondent.net
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