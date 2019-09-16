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16. 09. 2019

Нацсовету разрешили не продлевать лицензию телеканала 112 Украина

Шестой апелляционный суд снял запрет для Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания на решения по продлению или аннулированию лицензии телеканала 112 Украина. Таким образом суд отклонил апелляцию телеканала. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает ЛБ со ссылкой на адвоката Василия Сметану.

"Решение вступает в силу. Конечно же, мы будем использовать все средства защиты, предусмотренные законом, но решение уже, скажем так, будет действовать таким образом, как и задумано регулятором, а именно будет рассмотрен вопрос продления лицензии", - сказал юрист.

Сметана также высказал предположение, что теперь Нацсовет "скорее всего, откажет" в переоформлении лицензии.

В свою очередь, в телеканале назвали такое решение политическим и обвинили в нем "власть", которая "не способна мириться с критикой в свой адрес".

"Канал 112 Украина призывает Европейский Союз, Европейский парламент, ПАСЕ, Международный союз журналистов и другие международные организации повлиять на украинские власти и не допустить прекращения вещания независимого украинского телеканала", - говорится в заявлении администрации телеканала.

Так также заявили, что не сдадутся и будут бороться.

Напомним, в августе Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала из-за намерения показать фильм Оливера Стоуна Нерасказанная история Украины о "гражданском конфликте на Донбассе". После скандала показ фильма отменили, но проверка состоялась.

Под брендом 112 канал скрываются шесть телерадиокомпаний: ТРК 112 ТВ, ТВ Выбор, Партнер-ТВ, Новый формат, Ариадна-ТВ, Лидер-ТВ.

На одну из них записана спутниковая лицензия канала. Пять других телекомпаний в 2011 году победили в конкурсе на места в цифровом мультиплексе МХ-5, предназначенном для региональных и местных вещателей. Впоследствии эти компании сменили владельцев, и вместо пяти отдельных региональных телеканалов на их частотах запустился де-факто общенациональный канал 112 Украина.

Ранее сообщалось, что ГПУ открыла два дела на телеканал NewsOne, который планировал провести телемост с российским каналом.

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Источник: korrespondent.net
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