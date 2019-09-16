В городе Тальном Черкасской области пьяный мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в понедельник, 16 сентября.
Злоумышленнику 38 лет, он является местным жителем. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка прямо у нее дома.
Личность злоумышленника установлена. Как отмечают в прокуратуре, он задержан, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 153 (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет) Уголовного кодекса Украины.
Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. За совершенное злоумышленнику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Напомним, что ранее в Харьковской области отчим изнасиловал 13-летнюю девочку.
Также сообщалось, что полиция расследует изнасилование пассажирки водителем BlaBlaCar.
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Источник: korrespondent.net
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