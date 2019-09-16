Французы протестуют против пенсионной реформы

Во Франции тысячи людей вышли на протест против запланированной правительством пенсионной реформы. Об этом сообщает агентство Associated Press в понедельник, 16 сентября.

В ходе акции протеста адвокаты, врачи, медсестры и сотрудники других профессий выражали свое недовольство в связи с предложенными изменениями.

В правительстве утверждают, что изменения призваны упростить запутанную пенсионную систему во Франции. Власти обещают, что установленный законом пенсионный возраст (62 года) не изменится, но новые условия труда могут побудить людей работать дольше.

Подавляющее большинство протестующих в понедельник являются юристами.

Демонстрацию инициировал Национальный совет адвокатов, который утверждает, что предложенные изменения удвоят налоги. Одетые в черные мантии, они маршировали по центральным улицам Парижа и скандировали: "Нет, мы не допустим реформу Макрона". Некоторые размахивали плакатами с надписью "Нет пенсионному налогу".

В пятницу Париж пережил самые большие с 2007 года проблемы с курсированием общественного транспорта из-за протеста профсоюзов, которые объявили забастовку в связи с запланированной реформой.

Пилоты и летные экипажи, чья работа не регулируется государством, но которые имеют специальные пенсионные условия, позволяющие им выходить на пенсию раньше, тоже присоединились к протесту.

Несколько профсоюзов планируют свои демонстрации 21 и 24 сентября в Париже.

Напомним, ранее Макрон заявил, что доминированию Запада в мире наступает конец.

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Источник: korrespondent.net